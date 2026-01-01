Возбуждено уголовное дело о нападении бездомной собаки на жительницу Перми Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Перми следственный отдел по Мотовилихинскому району регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на женщину. Инцидент произошёл 10 мая в м/р Архиерейка. В результате нападения женщина получила травму ноги. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Дело возбуждено по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следственные органы намерены дать правовую оценку как обстоятельствам происшествия, так и действиям должностных лиц, ответственных за контроль за бездомными животными.

Поводом для возбуждения дела стала публикация в соцсетях, где сообщалось о нападении. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, были ли приняты необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.