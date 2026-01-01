В апреле жители Прикамья установили 19,4 тысячи самозапретов на кредиты В целом по России их количество превысило 1 млн

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года в Пермском крае было установлено 19,4 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Из этого числа 15,7 тыс. были оформлены через портал «Госуслуги», а 3,7 тыс. — через многофункциональные центры (МФЦ). При этом в марте в регионе было 21,7 тыс. таких самозапретов.

В целом по России в апреле 2026 года было установлено 1,07 млн самозапретов, что на 14% меньше по сравнению с мартом. Из них: через «Госуслуги» — 928,2 тыс., через МФЦ — 138,5 тыс.

В апреле также наблюдался рост числа снятых самозапретов: в МФЦ — 120,5 тыс. (рост на 14,7%), на «Госуслугах» — 122 тыс. (рост на 6%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, количество обращений за самозапретами стабилизировалось на уровне 1-1,25 млн в месяц, что связано с оживлением кредитной активности на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

Отметим, с сентября 2025 года в России расширены способы установления самозапрета, что увеличивает защищенность граждан от мошенников.

