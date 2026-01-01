В Перми появились официальные маскоты городского транспорта Это семейство Камских и Заяц Проныра

Администрация Перми

Персонажи семейства Камских и Заяц Проныра станут героями информационных материалов, видеороликов и печатных изданий, посвящённых общественному транспорту Перми, сообщили в городском департаменте транспорта.

Их задача — в доступной и дружелюбной форме рассказывать о правилах проезда, культуре поведения в транспорте и преимуществах использования различных сервисов.

Медведь выбран в качестве основы для главных положительных героев неслучайно. Этот образ на протяжении многих лет является символом Пермского края. Таким образом, семейство Камских продолжает традиции региона, воплощая надёжность, основательность и связь с историей.

Название семейства связано с главной рекой Пермского края — Камой. В состав семьи входят:

Мама Мария — заботливая и добрая пользовательница гражданского проездного, которая может принимать различные профессиональные образы.

Папа Михаил — водитель автобуса, ответственный и знающий город.

Дочь-дошкольница Майя — любопытная и активная, она познаёт мир и служит примером для юных пассажиров.

Студентка Мира — яркая и активная девушка, которая показывает, как можно экономить с помощью студенческого проездного.

Школьник Митя — увлекается технологиями и демонстрирует современные способы оплаты и навигации в транспорте.

Заяц Проныра, в отличие от ответственных медведей, вечно спешит, не думает о последствиях и ведёт себя легкомысленно. Он олицетворяет безответственное поведение: не платит за проезд, едет «зайцем», портит остановки и громко слушает музыку. Но в его историях всегда есть шанс на исправление, и тогда пример подают медведи.

«Мы хотим, чтобы информация о транспорте была не только полезной, но и интересной для людей всех возрастов. Медведи Камские — это наша семья, наши ценности: забота, ответственность и уважение к пассажирам. Заяц Проныра — узнаваемый типаж, с которым можно мягко поговорить о правилах, не прибегая к нравоучениям. Вместе они помогают нам рассказывать о важном просто и с улыбкой», — отметили в департаменте транспорта администрации Перми.

