В Перми сотрудника электросетевой компании осудили на 8 лет за взятки и мошенничество

Сергей Глорио

Пермский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника филиала крупной электросетевой организации. Мужчина признан виновным по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

С 2018 по 2024 год ведущий инженер филиала получил взяток на сумму более 500 тыс. руб. Взятки были даны за незаконные действия, а именно за непринятие мер по пресечению неучтённого потребления электроэнергии в двух банных комплексах, расположенных в Пермском муниципальном округе.

После перевода на другую должность в 2024-2025 годах подсудимый похитил у владельца одного из банных комплексов более 200 тыс. руб. Он ввёл владельца в заблуждение относительно возможности реализации ранее достигнутых договорённостей.

С учётом позиции государственного обвинения суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 2 млн руб. и запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 4 года.

Суд конфисковал сумму взятки в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

