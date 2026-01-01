В 2025 году рекламный рынок Перми сократился на 11% В лидерах по расходам оказались интернет-сервисы

Константин Долгановский

По итогам 2025 года объём рекламных бюджетов в Перми составил 3,3 млрд руб., что на 11% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Наибольшая доля пришлась на интернет-сервисы — 2 млрд руб. Также значительные средства были вложены в наружную рекламу (520 млн руб.), видеорекламу (570 млн руб.) и радиорекламу (210 млн руб.).

Фото: АКАР

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, отметил, что региональные рекламные рынки в последние годы сталкиваются с серьёзными трудностями. По его словам, ограниченные финансовые, кадровые и технологические ресурсы делают региональные рынки более уязвимыми к экономическим и законодательным вызовам.

В отличие от Перми, по России в 2025 году наблюдался рост: общий объём рекламного рынка увеличился на 8,5% и достиг 981,6 млрд руб. Лидером по-прежнему остаётся интернет-реклама (510,1 млрд руб.), а весь рынок маркетинговых коммуникаций превысил 2,4 трлн руб.

