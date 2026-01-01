За 12 мая в Прикамье потушили 19 пожаров

Константин Долгановский

За 12 мая 2026 года в Пермском крае удалось ликвидировать 19 возгораний. Из них десять произошли в Перми, по одному в Лысьвенском, Березниковском, Юрлинском, Кудымкарском и Пермском муниципальных округах, а также два в Добрянском и Ильинском районах. Жертв нет, однако есть пострадавшие. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 12 мая в регионе работали 194 профилактические группы в составе 444 человек. Они обследовали 1841 жилой дом, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2927 людьми, раздали 2324 памятки с правилами поведения при пожаре.





