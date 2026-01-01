За апрель квартиры в новостройках Перми подорожали на 1,7% Росту способствовало снижение ключевой ставки

Константин Долгановский

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили динамику цен на новостройки за апрель 2026 года и выявили положительную динамику.

В 48 из 70 городов РФ квадратный метр жилья подорожал, в 19 — подешевел, а в трех остался на прежнем уровне. Наибольший прирост стоимости отмечен в Ставрополе (+6,5%), а самое значительное снижение зафиксировано в Сочи (—4,5%). В Перми «квадрат» вырос в цене на 1,2%, до 164,6 тыс. руб.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России составила 159,5 тыс. руб., что на 0,6% выше, чем в марте.

Цена квартиры в целом увеличилась в 45 из 70 городов, а снизилась в 25. Наибольший рост стоимости лота зафиксирован в Ставрополе (+10,4%), тогда как самое значительное снижение произошло в Сочи (—5,8%). В Перми лот подорожал на 1,7%, до 8,4 млн руб.

Средняя стоимость квартиры в России достигла 8,3 млн руб., что на 0,2% выше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем предложения на рынке в апреле практически не изменился.

«Несмотря на падение цен в некоторых городах, рынок в целом продемонстрировал положительную динамику, которая превзошла мартовские показатели. Ситуация, по крайней мере, не ухудшилась, чему способствовало снижение ключевой ставки. Ипотечные кредиты пока остаются недоступными, но финансовое бремя на застройщиков постепенно снижается», — комментирует Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

Луценко также обратил внимание на снижение цен в Москве и Сочи. По его мнению, это связано с тем, что массовый покупатель не успевал за ростом цен и переходил на вторичный рынок в поисках более доступных объектов.

