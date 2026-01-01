На форуме «Дни пермского бизнеса-2026» запустят алгоритм подбора партнёров Каждый участник получит минимум один деловой контакт

На форуме «Дни пермского бизнеса» впервые протестируют цифровой инструмент для предварительного знакомства деловых партнёров. Ключевым направлением форума станут бизнес-кооперации. Новое решение позволит участникам заранее находить релевантные контакты и договариваться о сотрудничестве ещё до личной встречи на площадке форума. Организатором выступает региональный Центр «Мой бизнес».

Организаторы ожидают, что внедрение цифрового алгоритма упростит участникам подбор деловых партнёров и позволит сократить путь от первого контакта до конкретных договорённостей. А значит, форум станет рабочим инструментом для нетворкинга и запуска совместных проектов.

При регистрации на форум на сайте необходимо заполнить отдельную форму. В ней необходимо указать сферу своего бизнеса и сформулировать ключевые запросы для сотрудничества с целями и ожиданиями от коллаборации. На основе этих данных алгоритм формирует деловые пары, ориентируясь на взаимную релевантность запросов. За сутки до начала события участникам придёт контакт потенциального партнёра через специализированного бота ВК.

Каждый участник гарантированно получает минимум один деловой контакт, и к началу пленарной сессии у потенциальных партнёров уже будет возможность обменяться сообщениями, договорится о личной встрече.

Юрий Цаплин, руководитель центра «Мой бизнес»:

— Таким образом, мы переводим нетворкинг из случайного процесса в управляемый. Предприниматель не тратит время на поиск делового партнёра «вслепую» — подходящая пара подбирается алгоритмом автоматически на основе заявленных критериев. Взаимосвязь строится вокруг конкретной деловой задачи, и в результате участники уже на «Днях пермского бизнеса» смогут договориться, с кем развивать совместный проект или налаживать партнёрство.

Форум «Дни пермского бизнеса» пройдёт в Перми 21-22 мая. Программа пленарной сессии будет разделена на две части. В первой спикерами будут представлены реальные примеры успешных коопераций с приведением конкретных цифр и результатов. Вторая часть предполагает переход к живому обсуждению в формате поиска решений и презентации собственных идей участниками. Регистрация доступна на официальном сайте форума.

