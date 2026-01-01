Пермский автосалон выплатил компенсацию за продажу бракованного автомобиля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Прикамье многодетная мать приобрела семиместный «Nissan Patrol» за 1 млн 250 тыс. руб. для нужд своей большой семьи. Для покупки она оформила автокредит. Однако радость от приобретения была недолгой: сразу после покупки в автомобиле выявились значительные технические проблемы. Кроме того, владелице отказали в регистрации транспортного средства в ГИБДД из-за отсутствия идентификационной маркировки на раме. В результате автомобиль изъяли и поместили на хранение в отдел полиции.

Женщина направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но получила отказ. После обращения к адвокату и повторных обращений автосалон частично удовлетворил требования, расторгнув договор и вернув деньги за машину. На эти средства она досрочно погасила кредит перед банком.

Однако спор продолжился из-за отказа автосалона полностью возместить убытки и выплатить неустойку. Автосалон предложил частичное возмещение, но на условиях, которые покупательница не могла выполнить: возврат изъятого полицией автомобиля, всех комплектов ключей, документов и комплекта шин. В итоге женщина обратилась в суд, который, изучив экспертные заключения, подтвердил, что проданный автомобиль был ненадлежащего качества.

Суд обязал автосалон выплатить истице убытки, неустойку, штраф за нарушение Закона о защите прав потребителей и компенсировать моральный вред, поскольку из-за отсутствия транспортного средства у нее возникли трудности с перевозкой троих детей, посещением медицинских учреждений и общением с пожилыми родственниками.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, исполнительный документ о взыскании с автосалона более 2 млн 340 тыс. руб. был передан в отдел судебных приставов по Дзержинскому району. Руководство компании-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда. Судебный пристав наложил арест на банковские счета юридического лица. Прочие меры принуждения не потребовались, и вскоре вся сумма компенсации была перечислена на депозитный счет ведомства, после чего переведена взыскательнице.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.