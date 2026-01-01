Мобильный интернет в Чернушке и Добрянке стал быстрее на 45%

Как сообщили в минсвязи Пермского края, в Чернушке и Добрянке на 45% выросла скорость мобильного интернета. Это произошло после модернизации оборудования МТС.

Это позволило увеличить пропускную способность сети и улучшить покрытие в местах с высокой плотностью населения.

«В результате более 60 тыс. жителей Пермского края получили возможность пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях», — резюмировали в министерстве.

Пермский край ранее вошёл в топ-5 в России по приросту числа базовых станций связи в 2025 году. За пять лет второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных», устойчивая голосовая связь и мобильный интернет появились в 242 деревнях и сёлах региона. Благодаря этому почти 50 тыс. пермяков получили доступ к современным телекоммуникациям.

