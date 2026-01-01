Пермячка взыскала с управляющей компании компенсацию за шум в батареях

Жительница Кировского района Перми подала в суд на управляющую компанию из-за постоянного шума в батареях. Каждый отопительный сезон она слышала посторонние звуки в системе отопления, особенно по ночам в ванной и спальне. Это вызывало у пожилой женщины стресс и нарушало её сон.

Она неоднократно обращалась в управляющую компанию и Роспотребнадзор. Сотрудники Роспотребнадзора подтверждали превышение допустимого уровня шума. После подачи иска в суд управляющая компания наконец-то устранила проблему. Однако суд обязал её выплатить компенсацию за длительное нарушение прав истицы.

Как рассказали в ГУФССП по Пермскому краю, в отделение судебных приставов по Кировскому району поступил исполнительный документ о взыскании 15 тыс. руб. компенсации и 7,5 тыс. руб. штрафа. Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства. Ему напомнили о возможных штрафных санкциях и принудительных мерах при затягивании сроков исполнения решения суда и наложили арест на счета компании и запретили регистрационные действия с её автомобилем. В результате деньги в полном объёме поступили истице.

