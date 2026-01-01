Суд в Перми обязал майнера выплатить 6,7 млн рублей ПАО «Россети Урал» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский суд Перми удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» к владельцу майнинговой фермы, обязав его возместить ущерб на сумму свыше 6,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В октябре 2024 года было выявлено, что майнинговая ферма потребляла электроэнергию без договора. Оборудование располагалось в гараже на территории Пермского муниципального округа.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли девять устройств для майнинга, которые были незаконно подключены к электросети. Объем незаконного потребления электроэнергии превысил 858 тыс. кВт-ч.

Согласно решению суда, владелец майнинговой фермы должен полностью возместить ущерб, нанесенный энергетикам. Кроме того, с него будут взысканы проценты за использование чужих денежных средств в размере более 650 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.