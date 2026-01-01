В Кукуштане открыли первую в Прикамье модульную поликлинику Поделиться Твитнуть

В п. Кукуштан Пермского МО открылась модульная поликлиника, ставшая первой в Пермском крае. Учреждение рассчитано на 80 посещений в смену и обслуживает около 2700 жителей. Взрослые пациенты обращаются к фельдшеру и врачу общей практики, а к педиатрическому участку прикреплены примерно 800 детей. Об этом сообщили в минздраве региона.

На строительство и оснащение модульного здания было выделено 21,6 млн руб. из краевого бюджета, а на благоустройство территории — около 2 млн. По словам специалистов, модульные конструкции стали эффективным решением для замены устаревших медицинских объектов в районах с небольшой численностью населения.

В поликлинике есть прививочный кабинет, пункт забора анализов и комната выдачи детского питания. В здании установлена новая мебель и обновлено медицинское оборудование.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.