Подозреваемого в коммерческом подкупе пермяка отправили под домашний арест Мужчина пытался скрыть имущество во время процедуры банкротства

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми следователи СК предъявили обвинение фактическому руководителю компании, который подозревается в передаче коммерческого подкупа в крупном размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина 1984 г. р., будучи фактическим руководителем организации, находящейся в процедуре банкротства, 29 апреля передал 300 тыс. руб. временно управляющему. Эти деньги предназначались для сокрытия имущества должника.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Перми. После передачи денег обвиняемого задержали следователи и бойцы Росгвардии.

По ходатайству следователя Следственного комитета России мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обысков по месту его жительства силовики изъяли документы, имеющие значение для следствия. Обвиняемый признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

