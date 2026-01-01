В Перми легковой автомобиль провалился под землю Инцидент случился рядом с манежем «Спартак» Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья иномарка провалилась в глубокую яму на ул. Вавилова в районе манежа «Спартак». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, жертвой провала стала Skoda Octavia — её левое переднее колесо полностью ушло под землю.

По данным очевидцев, инцидент случился утром 13 мая. Очевидцы рассказали, что покрытие якобы размыло из-за сильного дождя, который шел несколько часов. Сообщается, что ранее в этом месте уже была яма, её временно засыпали щебнем.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.