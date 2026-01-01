В Прикамье по требованию прокуратуры отремонтировали памятник Великой Отечественной

Сотрудники прокуратуры Красновишерского района Пермского края в ходе проверки соблюдения закона об охране памятников культуры установили, что мемориал «Памятный знак воинам-красновишерцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в Красновишерске находится в плохом состоянии и нуждается в ремонте.

По результатам проверки руководству муниципального учреждения было сделано предписание.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, после его рассмотрения нарушения были устранены. Муниципальное учреждение заключило контракт на ремонт, и поврежденные участки памятника были восстановлены, а также восстановлен штукатурный слой на его поверхности.

