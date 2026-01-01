В Перми 13 мая выпала четверть месячной нормы осадков И это ещё не предел Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Тёплый фронт, проходящий через Пермский край, оказался щедр на осадки. С его прохождением вчера обильные дожди выпали на юге края, а сегодня в центральных его районах. Количество осадков превысило прогнозируемые значения, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Так, 12 мая за сутки выпало в Чернушке 20 мм осадков, в Чайковском 14 мм, в Ножовке 11 мм.

Ночью и утром 13 мая фронт с дождями переместился в центральные районы. По данным на 08.00 утра, в Перми выпало 13 мм осадков (почти четверть месячной нормы). И это ещё не всё, так как дождь продолжался. В Верещагино выпало 12 мм, в Оханске 9 мм, в Кунгуре 7 мм, в Кудымкаре 5 мм.

В течение дня фронтальная зона будет смещаться на север. Дожди здесь ожидаются, но несколько слабее, чем в центральных районах, в основном 3-8 мм осадков.

В южных районах края к вечеру ожидается прояснение и потеплеет до +22…+24°С. В Перми прогреву будет мешать облачность, но к вечеру можно рассчитывать на +17…+19°С.

В то же время на востоке края, где днем продолжатся дожди, максимальная температура воздуха около +10°С. По северу — максимум около +15…+17°С в первой половине дня.

В четверг днём уже вся территория края окажется в теплом воздухе, распространяющемся из Средней Азии. На несколько дней установится температура воздуха, характерная для середины лета.

В четверг днём будет ещё «всего» +21…+26°С, но затем потепление продолжится с достижением пика в начале следующей недели. 18-19 мая в Перми возможно достижение отметки +30°С, а по западу края это может произойти еще раньше — 17 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.