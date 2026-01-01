Губернатор Прикамья поручил усилить информирование населения при угрозе БПЛА Особое внимание уделят районам с крупными промышленными предприятиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании оперативного штаба Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, дал указание муниципалитетам активизировать работу по информированию жителей о рисках, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал правительства региона.

Махонин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить районам, где расположены крупные промышленные предприятия.

В официальном заявлении отмечается увеличение числа атак с использованием беспилотников на территории региона. В связи с этим в Пермском крае усиливают многоуровневую систему защиты. Создано специальное подразделение БАРС, которое будет заниматься нейтрализацией беспилотных летательных аппаратов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.