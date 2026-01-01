Прикамье оказалось на 39 месте в рейтинге регионов по доступности электроэнергии На среднемесячную зарплату жители могут приобрести 11 тысяч киловатт-часов

Прикамье оказалось на 39 месте в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии для населения за среднюю зарплату. Рейтинг подготовило РИА Новости на основании расчётов среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году к региональному тарифу на электроэнергию.

Стоимость электроэнергии в квартирах Прикамья без электроплит за минимальный объём потребления в марте 2026 года составляла 628 руб. за 100 кВт*ч. По сравнению с минувшим декабрём цена за 1 кВт*ч выросла на 1,6%. На среднемесячную чистую зарплату в регионе жители могут приобрести 11,5 тыс. кВт*ч.

Наибольший объём зафиксирован в Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет 1,8 руб. за кВт*ч, — на местную зарплату жители могут приобрести почти 46 тыс. кВт*ч. На втором месте в рейтинге оказался ЯНАО — 36 тыс. кВт*ч, на третьем — ХМАО-Югра — 27,4 тыс. кВт*ч. Москва заняла 10-е место (19,6 тыс. кВт*ч), Санкт-Петербург — 18-е место (14,9 тыс. кВт*ч), Свердловская область — 34-е (12 тыс. кВт*ч).

