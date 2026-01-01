На берегу Камы в Хохловке Пермского края выявили незаконные постройки Власти обяжут владельцев снести объекты

Фото: соцсети Ольги Андриановой

На земельных участках, расположенных у берега Камы в Хохловке, выявили незаконные постройки. Об этом по итогам проверки обращений жителей Пермского муниципального округа рассказала в своих соцсетях глава территории Ольга Андрианова.

«Недавно по одному из обращений сотрудники контрольного управления администрации выезжали на ул. Береговую в деревне Хохловка: жители пожаловались на земляные работы, которые никто не согласовывал. К сожалению, проверка показала, что нарушения есть, и их немало», — отметила она.

В частности, было выявлено, что часть земли люди самовольно занимают под хозяйственные постройки — бани, гаражи, металлические вагончики, срубы и биотуалеты. Некоторые пирсы, понтоны и лестничные спуски построены без документов, а несанкционированные заборы препятствуют свободному доступу к берегу. Кроме того, были обнаружены пункты проката водного инвентаря, у которых закончиось разрешение на ведение деятельности, и предприниматели обязаны получить документы заново.

Отмечается, что по земельным участкам, собственники которых известны, будет решаться вопрос о сносе самовольных построек. По остальным объектам владельцы будут установлены через полицию и надзорные ведомства.

