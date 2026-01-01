Жителя Перми будут судить за угрозу взорвать жилой дом Ему грозит до трёх лет лишения свободы

Сергей Глорио

Жителя Орджоникидзевского района Перми будут судить за угрозу взорвать жилой дом. Уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ в отношении 39-летнего мужчины поступило в районный суд. Об этом сообщает «Рифей».

«По версии следствия, обвиняемый в апреле 2025 года, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, в ходе телефонного звонка сообщил оператору экстренной службы заведомо ложную информацию о том, что у него в руке граната, и он собирается взорвать соседей», — рассказали в пресс-службе суда.

Судебное заседание по делу пройдёт 13 мая. Мужчине вменяется обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершённом из хулиганских побуждений. По данной статье максимальное наказание — ограничение свободы на срок до трёх лет.

