Прикамье вошло в топ-10 по объёму гарантийной поддержки бизнеса Компании привлекли более 1,7 млрд рублей

Константин Долгановский

Прикамье вошло в топ-10 российских регионов по объёму привлечённого финансирования при поддержке региональной гарантийной организации (РГО). Как сообщает региональный минэк со ссылкой на данные Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Пермский край занял шестое место по России и второе — среди регионов ПФО.

«Благодаря поддержке РГО бизнесу Прикамья удалось привлечь на развитие свыше 1,7 млрд руб. Объём оказанной поддержки составил 585 млн руб. По этому показателю регион является лидером в ПФО», — отметили в ведомстве.

Активнее поддержкой пользовались представители строительной (50,56%) и производственной (21,22%) отраслей.

Отмечается, что данные механизмы помогают предпринимателям решить проблему недостатка залогового обеспечения при получении заёмных средств и уменьшить финансовые издержки во время участия в госзакупках. Функции РГО в Прикамье выполняет АО «Корпорация развития МСП Пермского края».

