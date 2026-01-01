В депо Перми заработала автоматическая мойка для трамваев
Она будет функционировать до наступления холодов
В трамвайном депо «Красный Октябрь» в Перми ввели в эксплуатацию новую уличную автоматическую мойку для вагонов. По информации городского департамента транспорта, ежедневно через установку проходит около 90 трамваев. Использовать мойку будут до первых холодов.
В автобусном парке муниципального перевозчика МУП ПГЭТ также поддерживают чистоту подвижного состава: каждый день с помощью аппаратов высокого давления моют примерно 140 автобусов.
Внутренняя и наружная уборка автобусов и трамваев МУП «Пермгорэлектротранс» проводится ежедневно после завершения рейсов, независимо от сезона, отметили в департаменте.
