В депо Перми заработала автоматическая мойка для трамваев Она будет функционировать до наступления холодов

Фото: департамент транспорта администрации Перми

В трамвайном депо «Красный Октябрь» в Перми ввели в эксплуатацию новую уличную автоматическую мойку для вагонов. По информации городского департамента транспорта, ежедневно через установку проходит около 90 трамваев. Использовать мойку будут до первых холодов.

В автобусном парке муниципального перевозчика МУП ПГЭТ также поддерживают чистоту подвижного состава: каждый день с помощью аппаратов высокого давления моют примерно 140 автобусов.

Внутренняя и наружная уборка автобусов и трамваев МУП «Пермгорэлектротранс» проводится ежедневно после завершения рейсов, независимо от сезона, отметили в департаменте.

