Пермскому агрегатору такси запретили работать в Тюменской области У компании не было разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров

Константин Долгановский

Суд запретил пермскому агрегатору такси работать в Тобольске Тюменской области из-за отсутствия разрешения на пассажирские перевозки. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, деятельность организации была прекращена только под контролем приставов.

Иск о запрете работы компании направил надзорный орган, установивший, что юрлицо вело незаконную деятельность, поскольку не имело лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров в легковых автомобилях. Представители фирмы отрицали, что являются службой такси, по их словам, они только предоставляли информационные услуги по поиску попутчиков для совместных поездок.

«В ходе рассмотрения гражданского иска было установлено, что ответчик фактически осуществляет функции диспетчерской службы: принимает заявки на перевозки от граждан, формирует из них базу данных и предоставляет фрахтовщикам доступ к этой информации. Также было доказано, что своей деятельностью компания создаёт угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц», — рассказали в ФССП.

Помимо этого, название онлайн-ресурса компании регулярно всплывало в сводках областного ГИБДД в связи с нарушением таксистами правил дорожного движения. Всё это послужило основанием для признания деятельности юрлица незаконной и создающей опасность причинения вреда. Исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми.

Должник не сразу исполнил решение суда, поэтому с собственника мобильного приложения был взыскан исполнительский сбор в размере 100 тыс. руб. Это поспособствовало ускорению прекращения незаконной деятельности в Тюменской области.

