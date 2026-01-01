В Пермском крае продают комплекс бывшего лесозавода за 56 млн рублей Площадь территории составляет 10,6 га Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продают производственно-складской комплекс, принадлежавший ранее Чайковскому лесозаводу. Как указано на популярном сайте объявлений, стоимость актива составляет 56 млн руб.

Объект расположен по ул. Лесозаводской, 1а, стр. 2 и занимает территорию площадью 10,6 га. Площадь капитальных построек (производственных цехов, складов, подсобных помещений и офисов) составляет 26 тыс. кв. м. Свободная территория под строительство, расширение или деление — 70 тыс. кв. м.

По словам автора объявления, на плoщaдке всё гoтовo к зaпуcку, земельный участок находится в собственности, с выходом к железной дороге и речному порту. Объект обеспечен электричеством (2 МВт), собственной котельной (4 МВт), централизованным водоснабжением и канализацией, возможно подключение к газу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.