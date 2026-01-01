Пермская спортсменка Галина Зибзеева готовится к марафонам в Чикаго и Нью-Йорке Женщина вернулась в спорт после 30-летнего перерыва

Фото из личного архива Галины Зибзеевой

Жительница Перми Галина Зибзеева, вернувшаяся в бег после 30-летнего перерыва, готовится к участию в двух самых престижных марафонах мира — в Чикаго и Нью-Йорке. Эти старты входят в серию так называемых мейджоров, участие в которых — мечта для сотен тысяч бегунов со всей планеты. О своём пути к мировым вершинам Галина рассказала изданию perm.aif.ru.

Два года назад Галина и представить не могла, что вновь выйдет на беговую дорожку. После тяжёлой утраты — смерти супруга — она искала способ справиться с горем. Ежедневные пробежки по лесу рядом с домом стали для неё настоящей терапией. Вспомнились и детские годы, когда вместе с сестрой-близняшкой она занималась лёгкой атлетикой, но потом спорт надолго ушёл из её жизни. Постепенно бег из способа забыться превратился в новую страсть, появились друзья, клуб моржевания и первые соревнования.

Осенью 2024 года Галина решилась на свой первый зарубежный старт — марафон в Амстердаме. Риск был велик: до этого она не бегала такие дистанции. Поддержка подруги и вера в себя помогли преодолеть 42 километра за 4 часа 24 минуты. Этот опыт вдохновил её на новые свершения. К тому моменту она уже успела стать призёром на нескольких российских забегах, включая трейл в Губахе и ночные старты в Перми и Екатеринбурге.

Поняв, что участие в мейджорах — её главная цель, Галина начала изучать все возможности попасть на эти старты. Она узнала о сложной системе отбора: слоты получают либо самые быстрые, либо счастливчики лотереи, либо те, кто готов заплатить за дорогую спортивную путёвку или сделать благотворительный взнос. После нескольких неудачных попыток выиграть слот в лотерею, Галина выбрала путь подтверждения квалификации на сертифицированной трассе. Её усилия увенчались успехом: она получила одобрение на участие в Нью-Йоркском марафоне и оформила американскую визу.

Сейчас все формальности улажены, и Галина полностью сосредоточена на тренировках. Она планирует пробежать Чикаго на результат, а Нью-Йорк — в удовольствие. Но на этом её амбиции не заканчиваются: уже подана заявка на Лондонский марафон, а в планах — старты в Сиднее и Париже. При этом Галина не забывает и о российских забегах, присматриваясь к марафонам лиги БРИКС и городам-миллионникам.

Галина уверена, что именно регулярные занятия спортом помогают ей сохранять здоровье, молодость и красоту. Она внимательно следит за питанием и принимает витамины, считая, что правильный образ жизни — залог успеха на любой дистанции. Её история — яркий пример того, что возраст не помеха для исполнения самых смелых спортивных мечтаний.

