В Перми на площади у «Кристалла» появились новые арт-объекты Они призваны напомнить о первом панорамном кинотеатре Урала

Фото: Пермская синематека

На площади перед зданием, где когда-то располагался знаменитый панорамный кинотеатр «Кристалл», установили два проектора. Эти современные арт-объекты — дань уважения истории: именно в этом здании в 1960 году открылся первый панорамный кинотеатр на Урале и второй в Советском Союзе. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской синематеки.

Экран того времени поражал воображение: его ширина составляла 27 м, а высота — 10,5 м. Для создания цельного изображения использовали сразу три проектора, и современные скульптуры символизируют эту уникальную технологию.

Оригинальное здание, спроектированное архитекторами А.П. Загородниковым, Д.Я. Рудником и инженером Л.А. Косовским, было снесено в 2006 году. В 2010-м на его месте появился частный кинотеатр сети Very Velly, который работал до 2022 года.

Фото: Государственный архив Пермского края

С 2023 года здесь размещается Пермская синематека с четырьмя залами. В них показывают как новинки российского и зарубежного кино, так и фестивальные хиты и классику. В фойе между третьим и четвёртым залами (3 этаж) организована фотовыставка, посвящённая истории панорамного кинотеатра.

