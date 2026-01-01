В Перми на пожаре в приюте спасли 20 собак Огонь вспыхнул на улице Экскаваторной Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Экскаваторной произошёл пожар в здании, где располагался приют для собак. Очевидцы сообщили, что огонь охватил два жилых дома, которые использовались для содержания животных. По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание было зафиксировано в 10:25.

До приезда пожарных из горящего здания удалось вывести примерно 20 собак. Во время происшествия пострадал один мужчина, его состояние уточняется. Для тушения пожара были привлечены 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован к 11:24.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Спасённые животные находятся под присмотром, их состояние контролируют специалисты.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.