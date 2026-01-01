Директор магазина косметики из Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Алина И. из Перми стала победительницей моментальной лотереи «КЕНО» от компании «Столото», выиграв 1 млн руб., сообщили в пресс-службе лотереи.

Девушка начала покупать билеты по воскресеньям через мобильное приложение «Столото». Спустя три месяца, в 307266-м тираже, Алина выиграла крупную сумму.

«Я купила билет, выбрала числа наугад, и вскоре получила смс-уведомление о выигрыше. Зайдя в приложение, я увидела, что выиграла миллион!» — рассказывает Алина.

Она также вспомнила, что накануне записала в ежедневнике сумму 1 000 000 руб., нарисовала стрелочку и написала: «на ипотеку». Через три дня после этого она выиграла в лотерею. Муж Алины в шутку заметил, что нужно было записать сумму больше, но всё равно поздравил её с выигрышем.

Алина работает руководителем магазина парфюмерии и косметики. Выигрыш она планирует направить на частичное погашение ипотечного кредита.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.