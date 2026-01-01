В Перми возбудили дело из-за рекламы интернет-магазина товаров для животных

Олег Антонов

В Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поступила жалоба на рекламу интернет-магазина «Мой зверь». Объявление разместили в лифте жилого дома по ул. Веры Засулич, 48 в Перми.

Согласно законодательству, в рекламе товаров, продаваемых дистанционно, должны быть указаны данные о продавце, однако в рекламе товаров для животных, размещенной интернет-магазином, такой информации не было.

Пермское УФАС возбудило дело против ООО «Зверь» по признакам нарушения Закона о рекламе. Рекламодателю может грозить административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

