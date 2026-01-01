По улице Советской в Перми закрыли движение из-за реконструкции коллектора Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Из-за реконструкции коллектора движение на ул. Советской в Перми ограничили. Сквозной проезд в обе стороны улицы от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» закрыт. Работы продлятся до 20 июня. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Трубопровод диаметром от 800 до 1500 мм строился и вводился в эксплуатацию с 1969 по 1996 год. Сейчас его реконструируют в рамках программы «Новогора», которая направлена на замену железобетонных коллекторов.

В 2026 году планируется провести санацию около 742 м магистральной сети и заменить более 230 м труб, идущих от домов. Старый разгрузочный коллектор будут обновлять поэтапно. В этом году работы разделены на три этапа, и сейчас начался первый. Большинство работ проведут с минимальным количеством раскопок. После очистки коллектора от мусора и песка его промоют водой, а затем с помощью спецтехники установят новую трубу. Также обновят трубы, идущие от домов к коллектору, открытым способом, что потребует точечных раскопок.

Диаметр старой железобетонной сети на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» составляет 1000-1200 мм. Новая труба, выполненная из стеклопластика, будет меньшего диаметра, но это не повлияет на её пропускную способность, отметили в компании. Стеклопластиковые трубы устойчивы к газовой коррозии, которая разрушает железобетонные конструкции.

С 12 мая по 20 июня планируется установить 18 новых колодцев и санировать существующие, промыть и обновить 314 м коллектора, заменить четыре боковых подключения от домов к новой канализационной сети (общая протяжённость новых труб — около 115 м), провести полное благоустройство территории после завершения работ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.