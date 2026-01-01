В Пермском крае зафиксирован рост розничного кредитования

Константин Долгановский

В начале 2026 года пермские банки выдали кредитов на общую сумму около 105 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2025 года этот показатель увеличился почти на треть. За год совокупный объём розничного кредитного портфеля вырос на 7% и достиг 635 млрд руб. Об этом сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю.

Ипотечные кредиты составили около 20% всех средств, полученных заемщиками от банков в Пермском крае. В этом году жители региона стали чаще оформлять ипотечные договоры — за первые три месяца пермяки заключили более 5 тыс. таких сделок на сумму свыше 19 млрд руб. Это на 73% больше по количеству и на 83% по объёму, чем за аналогичный период 2025 года. Общий объём ипотечных кредитов превысил 351,5 млрд руб., увеличившись на 12% за год.

Рост спроса на розничные кредиты в Пермском крае связан с уменьшением банковских ставок, которое произошло вслед за снижением ключевой ставки. Такая ситуация наблюдается по всей стране. При этом кредитные организации стали более осторожными и отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей.

«Это связано с мерами макропруденциальной политики Банка России, включая установление надбавок и лимитов. Надбавки стимулируют банки увеличивать капитал при кредитовании заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Лимиты ограничивают долю таких кредитов в общем объёме выдач. Эти меры направлены на уменьшение чрезмерного долга и общей закредитованности населения», — пояснил Алексей Моночков, управляющий отделением Банка России по Пермскому краю.

