В Березниках перевернулся школьный автобус В момент аварии в салоне не было детей

Фото: сообщество "ЧП Березники" ВК

Утром 12 мая в Березниках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Инцидент случился рано на ул. Миндовского, когда транспортное средство неожиданно съехало с проезжей части и перевернулось.

Как сообщает Properm со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю, за рулём автобуса находилась 39-летняя женщина. Она не смогла удержать контроль над управлением, что и привело к аварии. В момент аварии в салоне не было пассажиров — это позволило избежать более серьёзных последствий.

В результате происшествия пострадала только сама водитель. Ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Автобус получил механические повреждения и временно не может использоваться по назначению.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося. Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП.

