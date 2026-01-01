Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Заводе Шпагина» в Перми впервые пройдёт Ночь музеев Хор и оркестр Пермской оперы выступят с концертом в зале пермской деревянной скульптуры Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

Впервые в культурном пространстве «Завод Шпагина» пройдут события Ночи музеев 16 мая 2026 года.

В этот день состоится старт межинституционального проекта «Завод Шпагина. Новое измерение». Проект рассчитан на три года, в нём участвуют Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея, Пермский театр оперы и балета и Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. В «Ночь музеев» резиденты представят первые совместные проекты на территории «Завода Шпагина»: Пермский театр оперы и балета проведёт ночные концерты в Зале деревянной скульптуры нового здания Пермской художественной галереи и представит детский спектакль «Колыбельная для папоротников» (6+) в пространстве парка живых растений музея «Пермский период» и Детского музейного центра Пермского краеведческого музея.

«Колыбельная для папоротников» — детский иммерсивный спектакль-«бродилка», интегрированный в ландшафт парка живых растений пермского периода, превращающий музейное пространство в сценическое и погружающий зрителей в волшебный мир флоры и фауны, существовавшей на планете миллионы лет назад. Событие устроено как двухэтапное погружение: в рамках мастер-класса дети вместе с художниками театра проектируют костюмы и декорации, опираясь на тематику парка; созданные объекты сразу включаются в сценографию спектакля, а юные участники становятся полноправными героями действия. Режиссёр спектакля Мария Рубина, художник Андрей Волосатых, исполнители — солисты Пермской оперы Анастасия Вятскина и Виктор Погудин, консультант — Александр Дядик, научный сотрудник Пермского краеведческого музея.

Спектакли состоятся в 17:00 и 19:30.

Ночной концерт (18+) в зале пермской деревянной скульптуры будет состоять из двух частей: камерный оркестр под управлением Владимира Ткаченко исполнит «Серенаду для струнных» Чайковского, а хор под управлением Валерии Сафоновой выступит с программой из сочинений Петра Ильича Чайковского, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова и Валерия Гаврилина. Начало концертов в 00:00 и 02:00.

Музейный лекторий в кинозале нового здания Пермской галереи включает лекцию (12+) искусствоведа Анастасии Глуховой о балете «Серенада», поставленном в 1935 году Джорджем Баланчиным на музыку одноименной партитуры Чайковского, — спектакле, ставшем одним из символов художественной сцены ХХ века и междисциплинарного поиска как такового. Лекция будет предваряться показом видеозаписи исполнения «Серенады» труппой Пермского балета (2018). Начало в 17:00.

В 19:00 там же состоится лекция (12+) выдающегося искусствоведа, историка архитектуры Сергея Кавтарадзе «Как чувствовать архитектуру».

Старт продажи билетов на события Ночи музеев на «Заводе Шпагина» — 12 мая в 16:00 по пермскому времени.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.