В Прикамье вынесен приговор 17 соучастникам нелегального игрового бизнеса Организаторы отправятся в колонию

Константин Долгановский

17 жителей Прикамья признаны виновными в организации и проведении незаконных азартных игр через Интернет. Преступная деятельность велась организованной группой.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, с сентября 2022-го по декабрь 2024 года обвиняемые незаконно организовывали азартные игры в Перми и Краснокамске. Под их контролем работало четыре нелегальных игровых клуба. В группу входили четверо мужчин и 13 женщин.

Клубы функционировали в закрытом режиме. Доступ имели только зарегистрированные клиенты, предъявлявшие паспорта. Каждому клиенту присваивался персональный шестизначный номер. Заведения тщательно скрывались: на входах отсутствовали вывески. Игровой процесс проводился через Интернет. Посетителям бесплатно предоставлялись напитки.

Задержание фигурантов произошло в ходе совместной операции МВД, Росгвардии и регионального СУ СК. В ходе обысков, проведенных одновременно в квартирах, домах и игровых клубах, было изъято 59 компьютеров, телефоны участников и более 1 млн руб. наличными.

Суд приговорил одного из организаторов к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Второму назначено аналогичное наказание на 2 года и 1 месяц. Остальных участников группы ждут штрафы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

