В Перми министерства и ведомства массово изменили юридические адреса Это связано с оптимизацией в работе Почты России

В Перми многие министерства и ведомства сообщили об изменении юридических адресов. Поправки коснулись почтовых индексов. Если ранее в адресах указывался индекс 614015 (отделение на ул. Ленина, 28), то сейчас 614000.

Об изменениях уведомили, например, администрация Перми, Пермская городская дума, МКУ «Пермблагоустройство», ЗАГС Перми, краевой военкомат, Гострудинспекция, краевые минтруда, минприроды, минпромторг и пр.

Как рассказали «Новому компаньону» в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, отделение с индексом 614015 ранее относилось к доставочному участку 614000. Впоследствии его функции были интегрированы в систему обслуживания отделения 614000, которое сейчас осуществляет доставку корреспонденции по данному направлению.

Также некоторые ведомства (ТУ Росимущества, МКУ «Информационно-аналитический центр» Перми) перешли на индекс 614000 с индекса 614045.

Как отметили в «Почте России», 614045 — это специализированный центр обслуживания юридических лиц, и его деятельность направлена на прием корреспонденции от организаций и предприятий для удобства корпоративных клиентов. В настоящее время центр функционирует в установленном режиме работы.

«Поскольку в 614045 отсутствуют собственный достаточный участок, корреспонденция, адресованная на этот индекс, в любом случае передается в доставку через отделение 614000. Именно поэтому юридическим лицам рекомендуется указывать в адресе индекс 614000 как основной и корректный для доставки корреспонденции. Это позволяет обеспечить своевременную доставку корреспонденции без дополнительных технологических переадресаций», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе регионального управления «Почты России».

