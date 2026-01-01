Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продажа билетов на Дягилевский фестиваль откроется 21 мая В программе — Бетховен, Моцарт, Рамо, современный танец, хоровые концерты и резиденция в «Хохловке» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Руководство Дягилевского фестиваля проанонсировало программу 2026 года. В ней много необычного. Из традиционных форматов сохранились концерты классической и современной академической музыки, а вот оперных постановок в этом году не будет. Зато фестиваль представит серию крупных событий, посвященных современному танцу, и большой цикл хоровых концертов самых интересных коллективов страны. По традиции, в программе — мультижанровые перформансы, этническая музыка и синтетические спектакли.

На открытии фестиваля оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+) исполнит Четвёртую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта.

В концертной программе фестиваля этого года также аудиовизуальное путешествие с оркестром громкоговорителей Олега Нестерова по миру киномузыки Альфреда Шнитке (12+), концерт этнической музыки (12+), который объединит классические арабские традиции с языком испанского фольклора и европейской классики, и концерт композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова «Музыка для пустой комнаты» (16+).

Солистки созданной в прошлом году Теодором Курентзисом Академии молодых певцов имени Антона Рубинштейна исполнят французскую камерно-вокальную музыку конца XIX — начала XX веков (12+). Это тонкая, обаятельная, построенная на полутонах и намеках история о любви и красоте.

Серия концертов на фестивале в этом году будет посвящена хоровому искусству. Дягилевский фестиваль совместно с фестивалем Sound Up представят российскую премьеру хорового цикла «писания» | the writings (12+), который американский композитор-постминималист Дэвид Лэнг создавал 15 лет. Исполнит цикл вокальный ансамбль Intrada, за сценографию в проекте отвечает петербургский дуэт медиахудожников 404.zero.

Впервые на фестивале выступит вокальный ансамбль «Узорика», исполняющий музыку, созданную до возникновения классических певческих школ. В Перми он представит программу духовной музыки России и Европы XV-XVII веков «Еже от века таинство» (12+).

Петербургский камерный хор Festino привезет в Пермь одно из крупнейших отечественных хоровых сочинений конца XX столетия, «Плач Иеремии» (12+) композитора-минималиста Владимира Мартынова. Хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса обратится к творчеству ведущих современных композиторов Европы и исполнит одну из основополагающих работ эстонского классика Арво Пярта Miserere и «Песни уныния и печали» (12+) венгерского мастера Дьёрдя Куртага. Хор Пермского театра оперы и балета подготовит программу русской музыки XIX-XX веков «Душа грустит о небесах» (12+).

События, связанные с современным танцем, тоже сложились в мини-фестиваль внутри основного. Труппа Context покажет в Перми легендарный спектакль «Хора» (16+) израильтянина Охада Наарина, танцевальная труппа musicAeterna привезет новую постановку «Землетрясение» (16+) норвежца Ю Стремгрена, прима-балерина Дарья Павленко и меццо-сопрано Юлия Маточкина выступят в «Человеческом голосе» (18+) Пуленка в постановке режиссера и хореографа Андрея Кайдановского.

Одним из центральных событий этого танц-фестиваля станет «Дягилев. Короткие формы» (16+). Участники этого экспериментального проекта, шесть хореографов — Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Максим Петров, Евгений Калачёв, Игорь Фирсов и Ксения Михеева — создадут танцевальные миниатюры на новую академическую музыку композиторов-резидентов Дома Радио Кирилла Архипова, Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Виктории Харкевич, а также Теодора Курентзиса.

В программе перформансов и синтетических спектаклей — специальная премьера: режиссер, создатель театра Derevo Антон Адасинский и петербургский режиссёр, выпускник мастерской Андрея Могучего Никита Васильев создадут для фестиваля спектакль «Чаща» (18+). Постановщики описывают его как «магическое путешествие сквозь непостижимый Лес» и призывают публику «готовиться ко всему».

Никита Васильев покажет на фестивале еще один свой спектакль, премьеру этого года — фантасмагорию по мотивам новелл Томаса Манна «Гипнотеатр Бранко Душича» (18+). Елизавета Мороз представит концерт-перформанс «Посвящение Ивану Голлю» (18+), для которого современные композиторы написали музыку на стихи поэта-экспрессиониста. Главную роль в проекте исполнит актриса петербургского Театра им. Ленсовета, ученица Анатолия Васильева Лаура Пицхелаури.

Закроется фестиваль 20 июня новой программой musicAeterna «Рамо. Звук света-2» (12+) в режиссерской версии Елизаветы Мороз. В этой антологии оперной музыки Жан-Филиппа Рамо исторически информированный подход к исполнительству сочетается с авторской интерпретацией барочной музыки, а яркие музыкальные краски — с элементами сценического действия. Вместе с оркестром и хором musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на сцену выйдут артисты Академии имени Антона Рубинштейна и танцевальной труппы musicAeterna.

На традиционной вечеринке в день закрытия фестиваля в Перми выступит Дельфин со своим электронным сайд-проектом «Механический пес» (18+), в рамках которого Дельфин выпустил уже три полноформатных альбома остросюжетной электроники с кинематографической атмосферой и антиутопическим подтекстом, а также неоднократно становился хедлайнером крупных российских фестивалей электронной музыки.

Часть событий фестиваля впервые пройдёт в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Там пройдет музыкальный перформанс пианиста, композитора, звукового художника Петра Айду «Сумерки» |Tenebrae (12+), собранный из сотен «низовых» предметов — от детской трещотки до мобильного телефона и пакета из супермаркета, но при этом остающийся в рамках академической музыки: в нем точно прописана партитура, проработаны тембры и структура.

В «Хохловке» пройдёт также арт-резиденция «Остров», где соберутся молодые художники разных практик, чтобы работать со звуком и пространством. Участники две недели будут жить в глэмпинге и работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных произведений, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Идеи куратора резиденции, режиссера Евгения Маленчева, ориентированы на создание искусства в гармонии с природой, поддержку экологических и художественных инициатив, а также обмен компетенциями и практиками.

Экспериментальную молодёжную программу «Горизонты Д» в этом году сформировал театральный режиссер, куратор и педагог Юрий Квятковский. Он пригласил к участию творческую команду Дома творчества «Переделкино», театральную компанию НМХТ, выпускников Образовательной программы Дягилевского фестиваля, а также поставил и курировал два спектакля молодых перформеров. В каждом событии программы артисты исследуют тему поиска самоидентичности на пути к горизонту — то есть идеальному произведению нового искусства.

Как уже сообщал «Новый компаньон», фестивальный клуб в этом году будет работать в новом здании Пермской художественной галереи.

Образовательная программа, куратором которой по-прежнему является музыковед Анна Фефелова, в этом году в десятый раз соберет студентов творческих вузов. Направлений будет два: молодежный хор, который помимо занятий с главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским и педагогами по вокалу и иностранным языкам будет принимать участие в событиях основной программы, и «Начало» — для педагогов оркестровых инструментов.

Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 21 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает генеральным билетным партнером Дягилевского фестиваля. Предварительная продажа билетов будет доступна всем, у кого есть подписка на «Яндекс Плюс».

