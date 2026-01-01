В Перми за кражи и поджоги осуждён рецидивист из Ярославской области

Фото: Пермский краевой суд

В Перми вынесен приговор 37-летнему мужчине, ранее уже имевшему проблемы с законом. Он признан виновным в серии краж и поджогов, совершённых на территории города. Осуждённый не имел постоянного места жительства и официальной работы.

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, в конце мая прошлого года фигурант дела проник на склад рядом с «Пермской ярмаркой», где хранились дрифт-трайки и электровелосипеды, предназначенные для летнего проката. Мужчина открутил болты на воротах, похитил один дрифт-трайк стоимостью 140 тыс. руб., а чтобы замести следы, устроил пожар: разлил бензин, использовал тлеющий окурок и верёвку для поджога. В результате огонь уничтожил 10 дрифт-трайков и 50 покрышек, общий ущерб составил 1,45 млн руб. Поджог создал угрозу для окружающих зданий и людей.

Спустя время мужчина совершил ещё один поджог — на этот раз у благотворительного фонда «Свет жизни», расположенного в многоквартирном доме. Он разбил окно, забросил внутрь горящую коробку, что привело к возгоранию и уничтожению имущества фонда. Ущерб составил более 116 тыс. руб., а жильцы дома оказались в опасности.

Кроме того, фигурант проник в кафе «Вкус Востока» через открытое окно и похитил кухонную утварь, которую затем сдал в пункт приёма металла.

Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам кражи с незаконным проникновением и двум случаям умышленного уничтожения имущества путём поджога. В итоге ему назначено 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.

