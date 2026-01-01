Жителей Прикамья осудят за передачу своих банковских карт мошенникам
Полицейские отдела МВД России «Соликамский» выявили факты незаконного оборота платежных средств. Подозреваются двое местных жителей 2006 и 2007 г.р., ранее не имевших судимостей.
Установлено, что один из фигурантов, 20-летний юноша, передал свою банковскую карту и личные данные неизвестному лицу, стремясь быстро заработать.
Кроме того, он же убедил своего 19-летнего знакомого, с которым учился в техникуме, оформить карту и передать её тому же лицу.
Эти карты были использованы для незаконных финансовых операций, в результате которых через их счета прошло около 1,4 млн руб.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Полиция призывает граждан быть осторожными и не соглашаться на сомнительные предложения, особенно от малознакомых людей, чтобы не стать участниками незаконной деятельности и избежать наказания.
