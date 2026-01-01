Максим Лутчак, Евгений Нежданов и Дмитрий Кибкало станут хедлайнерами форума «Дни пермского бизнеса» Форум пройдёт в Перми 21–22 мая

Организаторы «Дней пермского бизнеса 2026» объявили хедлайнеров форума. В этом году вместо классических пленарных заседаний участников ждут нестандартные форматы. Главным событием станет «Интеллектуальный ринг» — серия публичных дискуссий с участием 12 федеральных экспертов, предпринимателей и лидеров мнений.

Среди приглашенных спикеров — президент корпорации «1Т» Евгений Нежданов, блогер, музыкант и контент-креатор Максим Лутчак и сооснователь сети «Мосигра» Дмитрий Кибкало.

«Главная тема форума — «Вместе реализуем возможности!» — посвящена партнёрству и кооперации. Формат интеллектуальных рингов предполагает активное участие зрителей: они смогут влиять на исход дискуссии в реальном времени, задавать вопросы и голосовать через цифровые каналы. Такая модель сочетает глубину анализа с эмоциональной динамикой и, надеемся, перевернет привычные представления о деловых мероприятиях», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин.

В рамках форума пройдут три тематических интеллектуальных ринга. Первый — «Искусственный интеллект против человека: кто кого?». Евгений Нежданов будет отстаивать сторону человека, представляя аргументы в пользу сохранения творческой, этической и эмоциональной составляющих в экономике будущего.

Второй ринг — «Зумеры против Иксов и Миллениалов: битва ценностей» — посвящён различиям в управленческих подходах разных поколений. Позицию зумеров будет отстаивать Максим Лутчак.

Третий ринг — «Малые технологические компании, стартапы и инвесторы: где деньги?» — диалог между создателями новых технологий и распорядителями капитала. Дмитрий Кибкало, представляя стартап-сообщество, будет отстаивать реалистичные подходы к оценке проектов, масштабированию и стратегиям выхода в текущих экономических условиях.

Форум «Дни пермского бизнеса 2026» пройдёт в Перми 21–22 мая. Регистрация и подробная информация о других участниках интеллектуальных рингов и мероприятиях деловой программы — на официальном сайте форума.

