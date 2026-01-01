Предприятие «Роскосмоса» подало иск к АО «Протон-ПМ» на 56,7 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск столичного АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» к АО «Протон-Пермские моторы» на 56,7 млн руб.

Заявление было подано 8 мая, но пока не принято к производству, сообщается на сайте суда. Сам иск пока не опубликован.

АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») — предприятие госкорпорации «Роскосмос», одно из крупнейших в российской ракетно-космической отрасли. Занимается созданием, модернизацией и эксплуатацией наземной инфраструктуры для космических запусков, включая космодромы, стартовые комплексы, заправочные системы и другие объекты. Генеральный директор АО — Олег Майданович. Уставный капитал — 19,5 млрд руб.

АО «Протон-Пермские моторы» — одно из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности. Находится в Перми. Специализируется на выпуске мощных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) для первых ступеней ракет космического назначения. Руководит предприятием Александр Лядов. Уставный капитал — 17,7 млрд руб.

