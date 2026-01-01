В голосовании за объекты благоустройства в Перми лидирует парк в Закамске За него проголосовали около 18 тысяч человек

парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске

Уже более 83 тыс. пермяков приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетного объекта благоустройства в 2027 году. Жители Перми могут выбрать один из восьми проектов.

Самым популярным стал парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске. За него проголосовали 17 968 человек. В парке планируют обновить дорожки, создать комфортные зоны для отдыха, установить новые скамейки, беседки, навесы и дорожные знаки. Детскую и спортивную площадки также отремонтируют и оснастят современным оборудованием, включая приспособления для людей с ОВЗ. Дополнительно будет проведена работа по благоустройству газонов, высадке растений, ремонту инженерных сетей и установке системы видеонаблюдения.

Следующим по популярности стал проект бульвара на ул. Дружбы в Мотовилихинском районе. За него проголосовали 17 059 человек. В рамках проекта планируется обновить прогулочные дорожки, установить скамейки и урны, создать информационную навигацию, а также отремонтировать газоны и создать цветники с комплексным озеленением.

Третье место занял проект благоустройства сквера у ДК им. Чехова. За него проголосовали 14 150 человек. В случае успеха, в сквере будут обновлены дорожки, установлены малые архитектурные формы, беседки и навесы. Также планируется ремонт детской и спортивной площадок, создание инклюзивного оборудования и озеленение территории.

Также в голосовании участвуют сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды, сквер Авиаторов в Свердловском районе, бульвар по ул. Братьев Игнатовых в Балатово, сквер им. Олега Новоселова в Дзержинском районе и Театральный сад в Ленинском районе.

Проголосовать могут все жители старше 14 лет. Это можно сделать через специальную платформу, лично у волонтеров или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Решаем вместе». Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет включен в план благоустройства на следующий год. Голосование продлится до 12 июня.

