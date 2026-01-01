В Перми раскрыта мошенническая схема получения выплат по соцконтракту Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Перми 1998 г.р. Её подозревают в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По предварительным данным, женщина, не имеющая статуса малоимущей и являющаяся самозанятой в сфере услуг по реконструкции волос, предоставила в профильное ведомство ложные сведения о своём среднем доходе. Это позволило ей незаконно заключить социальный контракт на сумму 320 тыс. руб. для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Полученные средства она использовала по своему усмотрению.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 5 УМВД России по Перми, обслуживающего Орджоникидзевский район, выявили и пресекли её противоправную деятельность.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.