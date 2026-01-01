В Пермском крае почти 90% жителей готовы подрабатывать не по специальности Лишь 9% пермяков категорически против этого

Согласно совместному исследованию hh.ru и сервиса «Моя смена», подавляющее большинство жителей Пермского края (89%) не исключают для себя возможность подработки вне основной профессии. При этом 40% опрошенных привлекает разнообразие задач, а почти половина (49%) готовы рассмотреть такой вариант, если оплата будет достойной. Лишь 9% респондентов категорически против подработок вне своей сферы: 3% предпочитают фокусироваться на одном деле, а 6% согласны только на работу по специальности.

Готовность к подработкам зависит от возраста. Так, среди молодёжи и людей среднего возраста (18-44 года) этот показатель составляет 81-83%, среди 45-54-летних — 77%, а среди тех, кому за 55, — только 65%.

Главные причины для подработки — финансовая: 40% хотят увеличить доход, 28% нуждаются в деньгах на личные нужды, 25% копят на крупные покупки. Для 21% важен сам факт наличия свободного времени, 16% хотят попробовать себя в новой профессии, а 12% рассматривают подработку как способ развить навыки.

При выборе подработки жители Прикамья в первую очередь обращают внимание на близость к дому (40%), быстрые выплаты и возможность совмещать с другими делами (по 37%), а также на гибкий график (34%). Удалёнка и проверенные работодатели интересуют по 11% опрошенных.

За последние три месяца 31% жителей края уже работали на нескольких позициях: 14% делают это постоянно, 17% пробовали 2-3 разные работы. Ещё 40% хотели бы попробовать такой формат, а 29% предпочитают оставаться на одной позиции.

Наиболее востребованы профессии, не требующие специальной квалификации: разнорабочие и мерчандайзеры (по 18%), упаковщики и комплектовщики (17%), продавцы-кассиры (16%), грузчики и кладовщики (по 12%), курьеры (11%), уборщики (10%), водители (9%).

По данным экспертов, опрошенных в ходе исследования, подработка становится осознанным выбором для многих жителей региона, позволяя не только увеличить доход, но и приобрести новые навыки, что повышает ценность работника на рынке труда.

