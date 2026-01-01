В Перми изменили место посадки на электрокатамаран А также на теплоход «Ягошиха»

Министерство транспорта Пермского края

Из-за подъёма уровня воды в Каме посадка на электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» в Перми теперь осуществляется с причала №1, расположенного напротив ресторана «Чайка ZaZa». Посадка на теплоход «Ягошиха» проходит с причала №4. Об этом сообщили в компании «ВодоходЪ».

Также из-за возможных проблем с интернетом пассажирам рекомендовали сохранять скриншоты билетов, приобретённых онлайн, чтобы избежать недоразумений при посадке.

