В центральных локациях Перми высадили цветы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках проекта #Пермьзелёная в Перми продолжается озеленение улиц. Цветы уже высажены в популярных локациях, таких как бульвар Советской Армии, территория у памятника Уральскому добровольческому корпусу, у ДК им. Солдатова и в сквере на ул. Уральской, сообщили в пресс-службе мэрии.

В дальнейшем планируется украсить сад на Северной дамбе, сквер у гостиницы «Урал», бульвар по ул. Дружбы и другие городские скверы.

Для цветочных композиций используются петунии, бегонии, алиссумы, цинерарии и колеусы. В общей сложности будет высажено около 1 млн цветов.

Работы выполняются по графику, и планируется завершить их ко Дню города 12 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.