С 12 мая стадион СК «Юность» в Перми доступен для всех желающих

С 12 мая стадион и стритбольные площадки СК «Юность» в Перми будут доступны для всех желающих. Об этом сообщили в минспорта региона.

Для любителей бега и роликовых коньков дорожки будут открыты ежедневно с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00.

Стритбольные площадки будут доступны в будни с 17:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.

Оплата услуг (доступ к беговым дорожкам, дорожкам для катания на роликовых коньках, аренда шкафчика и использование стритбольных площадок) производится через автоматизированный терминал у входа.

Для бронирования стритбольных площадок можно позвонить по тел.: +7 (342) 207-88-51 (доб. 722, 725) или +7 (952) 65-88-077.

