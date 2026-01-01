Глава СКР взял на контроль ситуацию с закрытием школы в Пермском крае

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчет о результатах проверки по поводу обращения жителей Пермского края, выступающих против закрытия школы и детского сада в с. Краснояр.

Как сообщили в информационном центре СКР, родители сообщили о планах ликвидации образовательных учреждений, которые находятся в одном здании. Детям предложили организовать подвоз в учебные заведения поселка Куеда. Однако заявители утверждают, что дорога между населенными пунктами в плохом состоянии. Обращения в разные инстанции не привели к желаемому результату.

Следственное управление СК России по Пермскому краю начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Денису Головкину предоставить отчет о ходе и результатах проверки.

Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

