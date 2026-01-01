В Перми срочно выставили на продажу гастроуголок «Желтая лисица» Заведение продают за 7 млн рублей

Владелица гастроуголка «Желтая лисица» (ул. Сибирская, 26 в Перми) решила срочно продать заведение. По словам предпринимательницы, она переезжает в другой город и не хочет вести бизнес удаленно. Объявление появилось на сайте «Авито».

Потенциальным покупателям предлагается приобрести помещение площадью 168 кв. м, состоящее из двух залов. Один зал просторный, с панорамными окнами, выходящими на центральную часть города. Второй зал более уютный и оформлен в дизайнерском стиле. Заведение может одновременно принять до 50 гостей. Оно находится в стрит-ритейле и имеет отдельный вход с улицы. Весь персонал, включая поваров, которые готовили блюда авторской кухни, готов остаться на своих местах.

Отмечается, что средняя выручка за 2025 год составляла 2 410 000 руб. в месяц.

В связи со срочностью продажи владелица снизила цену с 10 до 7 млн руб. В эту сумму входят юридические активы (ООО с двухлетней историей, товарный знак «Желтая лисица», переуступка договора аренды, все необходимые лицензии и разрешения), материальные активы (кухонное оборудование, мебель, посуда, текстиль, дизайнерский интерьер обоих залов), нематериальные активы (настроенная система автоматизации, меню, база поставщиков с действующими договорами, клиентская база).

