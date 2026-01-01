В Пермском крае скончался депутат и тренер Сергей Залазаев
Прощание пройдёт 12 мая
10 мая в Пермском крае ушел из жизни Сергей Залазаев, депутат думы Большесосновского муниципального округа.
По информации из администрации муниципалитета, Залазаев не только занимался политической деятельностью, но и долгое время руководил Детско-юношеским центром «Олимп» им. С.Г. Складнева.
В некрологе говорится, что Сергей Степанович был честным, порядочным человеком, талантливым тренером и любящим мужем и отцом.
Церемония прощания с Сергеем Залазаевым пройдет 12 мая в 12:00 в спортивном зале МБОУ «Черновская СОШ им. А.С. Пушкина» в с. Черновское.
